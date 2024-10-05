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"Не я решаю судьбу тренера": владелец МЮ - о будущем Тен Хага

Джим Ретклифф понимает, что у МЮ существует проблема с результатами.
Сегодня, 13:10
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед провально начал новый сезон, вызывающий ряд слухов об уходе Эрика Тен Хага с должности главного тренера "красных дьяволов".

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Владелец МЮ Джим Ретклифф отметил, что решение о будущем Тег Хага будет принимать менеджмент клуба:

"Не хочу отвечать на вопросы по тренеру. Мне нравится тен Хаг, хороший тренер. Однако не я решаю его судьбу. Клуб имеет руководство, эти люди занимаются управлением МЮ. Они решают, что лучше для команды и клуба, поэтому по наставнику вопрос не до меня.

Но всем очевидно, что МЮ находится не там, где мы хотим его видеть", - заявил Ретклифф в комментарии Reuters.

Напомним, ныне "красные дьяволы" занимают 13 строчку АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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