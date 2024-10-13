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Тренер Чехии: Травмы нескольких игроков не уменьшили качество сборной Украины

Иван Гашек уверен, что "сине-желтые" навяжут его подопечным борьбу.
Сегодня, 18:27
Иван Гашек / Getty Images
Иван Гашек / Getty Images

В рамках 4-го тура Лиги наций сборная Украины встретится с Чехией.

Наставник чехов Иван Гашек поделился мыслями о грядущей игре. По словам специалиста, что система и качество игры сборной Украины не изменятся несмотря на кадровые проблемы.

"Мы знаем, что сборная Украины умеет очень хорошо контратаковать. Мы также смотрели фрагменты матча с Грузией и думаем, что от замены игроков в команде качество этой команды сильно не изменится. Мы ожидаем, что это будет очень качественный соперник

Система игры Украины, наверное, не изменится. От замены игроков качество игры также не изменится. Мы видели, что появился на поле нападающий, который не играл в Праге - Артем Довбик. Это один из лучших нападающих сегодня не только в Европе, а, возможно, и в мире. Так что изменения в стиле игры Украины не ожидаем".

Также Гашек заверил, что несмотря на травмы нескольких важных игроков в стане «сине-желтых», его коллектив не будет недооценивать нашу национальную команду.

"Мы знаем, какое качество имеют все игроки украинской сборной, мы знаем, как работает школа украинского футбола. И в этом составе также остаются много игроков, которые играют на высоком уровне в клубах. Так что не может дойти до ситуации, что мы как-то недооценим соперника" - резюмировал Иван.

Напомним, ранее о матче против Украины высказался лидер Чехии Томаш Соучек.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина чехия Иван Гашек

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