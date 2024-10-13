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Экс-наставник Боруссии считается претендентом на место тен Хага

Эдин Терзич вошел в шорт-лист руководства манкунианцев.
Сегодня, 19:38
Эдин Терзич / Getty Images
Эдин Терзич / Getty Images

Бывший наставник дортмундской Боруссии Эдин Терзич вошел в список кандидатов на пост в Манчестер Юнайтед, утверждает журналист Алан Никсон.

По его сведениям,  немецкий специалист рассматривается руководством Юнайтед в качестве замены тен Хагу.

Напомним, что последним местом работы Терзича была Боруссия, с которой специалист дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил Реалу.

Также у немца есть опыт работы в АПЛ - он ассистировал Славену Биличу, когда тот возглавлял Вест Хэм.

Считается, что сейчас в шорт-листе манкунианцев находятся Рууд ван Нистелрой, Томас Тухель и Симоне Индзаги. Хотя итальянская пресса опровергает интерес наставника Интера к работе в АПЛ.

Ранее также сообщалось, что полиция Лондона задержала экс-футболиста АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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