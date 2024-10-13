Экс-наставник Боруссии считается претендентом на место тен Хага

Бывший наставник дортмундской Боруссии Эдин Терзич вошел в список кандидатов на пост в Манчестер Юнайтед, утверждает журналист Алан Никсон.

По его сведениям, немецкий специалист рассматривается руководством Юнайтед в качестве замены тен Хагу.

Напомним, что последним местом работы Терзича была Боруссия, с которой специалист дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил Реалу.

Также у немца есть опыт работы в АПЛ - он ассистировал Славену Биличу, когда тот возглавлял Вест Хэм.

Считается, что сейчас в шорт-листе манкунианцев находятся Рууд ван Нистелрой, Томас Тухель и Симоне Индзаги. Хотя итальянская пресса опровергает интерес наставника Интера к работе в АПЛ.

Ранее также сообщалось, что полиция Лондона задержала экс-футболиста АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!