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Степаненко заменил Калюжного: Ребров определился со стартом на матч против Чехии

Сергей Станиславович решил сделать только одну смену.
Сегодня, 20:44
УАФ
УАФ

В рамках 4-го тура Лиги наций сборная Украины встретится с Чехией.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал лишь одно изменение. Вместо Ивана Калюжного появится Тарас Степаненко, который восстановился от повреждения.

Отметим, что в заявке на матч, которую опубликовала УАФ присутствует Дмитрий Ризнык, который должен был покинуть расположение сборной из-за травмы.

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко - Степаненко, Судаков, Шапаренко - Мудрик, Довбик, Гуцуляк.

Запасные: Резник, Лунин, Михайличенко, Сваток, Яремчук, Буяльский, Калюжный, Назаренко, Ванат, Тымчик, Зубков, Крыськив.

Онлайн-трансляция матча Украина - Чехия доступна на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина

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