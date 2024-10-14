Гаскойн: Мне бы хотелось, чтобы Фергюсон возглавил МЮ на сезон

Легенда уверен, что не все игроки понимают, где находятся.

Легенда сборной Англии Пол Гаскойн признался, что хотел бы снова увидеть Фергюсона у руля Манчестер Юнайтед.

Напомним, что под руководством Эрика тен Хага клуб идет на 14-м месте после семи туров. По некоторым сообщениям, специалист под угрозой увольнения.

Гаскойн заявил,что проблема, скорее всего, в игроках, которые не играют на должном уровне.

"Некоторые из тех, кто был после Алекса Фергюсона, продержались недолго – Дэвид Мойес и даже Жозе Моуринью. Черт возьми, мне немного жаль тен Хага.

Мне бы хотелось, чтобы Фергюсон возглавил команду всего на один сезон – я бы посмотрел, что он смог бы сделать с этими игроками, потому что я думаю, что некоторые из них выводят тренера из себя.

Стоит проявить к этому человеку немного уважения. Этот клуб настолько великий, что я не уверен, что некоторые игроки понимают, за кого они играют", - цитирует Гаскойна Sports Casting.

Ранее также сообщалось, что FA ведет переговоры с Пепом Гвардиолой.

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