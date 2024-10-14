FA ведет переговоры с Гвардиолой - The Times

Специалист определится со своим будущим в ближайшие недели.

Футбольная ассоциация Англии ведет неофициальные переговоры с Пепом Гвардиолой, утверждает The Times.

По информации издания, FA начала общение с испанским специалистом касательно возможности возглавить сборную еще в начале сезона.

Напомним, что контракт 53-летнего тренера с Манчестер Сити истекает будущим летом, однако клуб хотел продолжить сотрудничество.

Считается, что Гвардиола примет окончательное решение в ближайшие недели.

Ранее также сам тренер подтвердил, что еще ничего не решено.

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