Адвокат Мбаппе прокомментировала обвинения в изнасиловании

Защитница Килиана заявила, что пока нет информации о подаче заявления против футболиста.

Нападающий Реала Килиан Мбаппе попал в репутационную неприятность из-за обвинений в вероятном изнасиловании во время его отдыха в Стокгольме.

Адвокат Килиана Мари-Алиш Кану Бернар, впрочем, уверяет, что именно форварда не обвиняют в сексуальном насилии.

По словам женщины, на данный момент ни у кого нет информации о том, что против ее клиента подано заявление в суд.

«Все говорят о подаче какого-то заявления, но правда заключается в том, что на данном этапе мы даже не знаем, против кого именно оно подано.

Мбаппе чувствует себя полностью спокойным, но он ошеломлен всей этой шумихой в СМИ и не совсем понимает, в чем его могут обвинить.

Сегодня утром он был абсолютно спокоен, и даже пошел на тренировку, потому что знает, что его не в чем обвинять», - заявила защитница Килиана в комментарии телеканалу TF1.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал убрал изображение Мбаппе из последней рекламной кампании .

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