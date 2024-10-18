Манчестер Юнайтед начал переговоры с экс-тренером Боруссии Дортмунд

В списке претендентов на замену Эрику тен Гагу нашлось еще одно имя.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, Манчестер Юнайтед начал переговоры с Эдином Терзичем на случай увольнения тен Гага.

Терзич является одним из трех кандидатов на должность главного тренера манкунианцев. Имена двух других Фальк не раскрыл.

Напомним, ранее сообщалось, что тен Гаг высказался о слухах вокруг своего увольнения.

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