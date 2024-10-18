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ПСЖ нацелился на лидера Интера

Маркюс Тюрам может вернуться на свою Родину, хотя "нерадзурри" не собираются его отпускать.
Вчера, 22:09
Маркус Тюрам / Getty Images
Маркус Тюрам / Getty Images

Французский ПСЖ собирается усилить линию атаки лидером миланского Интера Маркюсом Тюрамом.

Как сообщает CalcioMercato, парижане хотят подписать Тюрама следующим летом, хотя это обойдется им в кругленькую сумму.

Интер потребует за француза, которого они прошлым летом подписали в статусе свободного агента, не менее 80 млн евро, учитывая его важность для команды и длительный контракт.

27-летний был бы рад вернуться на Родину, но он более чем рад остаться в стане миланского клуба, где демонстрирует отличные показатели.

В текущем сезоне Маркус провел 7 матчей в Серии А, забив 7 голов и отдав 3 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер ПСЖ

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