ПСЖ нацелился на лидера Интера

Маркюс Тюрам может вернуться на свою Родину, хотя "нерадзурри" не собираются его отпускать.

Французский ПСЖ собирается усилить линию атаки лидером миланского Интера Маркюсом Тюрамом.

Как сообщает CalcioMercato, парижане хотят подписать Тюрама следующим летом, хотя это обойдется им в кругленькую сумму.

Интер потребует за француза, которого они прошлым летом подписали в статусе свободного агента, не менее 80 млн евро, учитывая его важность для команды и длительный контракт.

27-летний был бы рад вернуться на Родину, но он более чем рад остаться в стане миланского клуба, где демонстрирует отличные показатели.

В текущем сезоне Маркус провел 7 матчей в Серии А, забив 7 голов и отдав 3 ассиста.

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