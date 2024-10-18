Два игрока Манчестер Юнайтед пропустят несколько недель

Манчестер Юнайтед объявил, что еще два игрока пополнили клубный лазарет.

Кобби Майну и Харри Магуайр будут недоступны в течение следующих нескольких недель.

Защитник получил травму в матче с Астон Виллой, а хавбек уже некоторые время жаловался на проблемы с задней поверхностью бедра.

Отметим, что на следующей неделе манкунианцам предстоит сыграть с Брентфордом и Вест Хэмом в АПЛ и Фенербахче в Лиге Европы.

Ранее также тен Хаг отпроверг заявления о его скорой отставке.

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