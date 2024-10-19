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Эвертон Миколенко с легкостью обыграл новичка АПЛ

Ипсвич хоть и пытался, но забить не смог.
Сегодня, 19:15
Ипсвич - Эвертон / Getty Images
Ипсвич - Эвертон / Getty Images

В субботу, 19 октября, Ипсвич принимал дома Эвертон в рамках восьмого тура АПЛ,

Обе команды сразу ринулись за быстрым голом и обменялись очень опасными моментами, но счет был открыть лишь на 17-й минуте - Илиман Ндиайе лучше всех сориентировался в штрафной и послал мяч просто в девятку.

Вскоре отличный момент получил Ипсвич, но главный судья Майкл Оливер решил отменить панальти в ворота Эвертона. А ближе к концовке тайма Майкл Кин удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме Эвертон просто старался держать игру под контролем, и хоть Ипсвич и находил моменты для опасных атак, им так и не удалось забить хотя бы один гол.

Виталий Миколенко вышел в старте впервые после травмы и провел на поле все 90 минут.

Статистика матча Ипсвич - Эвертон восьмого тура АПЛ

Ипсвич - Эвертон 0:2
Голы: Ндиайе, 17, Кин, 40

Ожидаемые голы (xG): 1.27 - 1.23
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 13 - 11
Удары в створ: 2 - 8
Фолы: 12 - 10

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Ипсвич

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