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Гвардиола определился со своим будущим

Пепу нравится работать в Ман Сити.
Вчера, 22:03
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Рулевой Манчестер Сити Пеп Гвардиола определился со своим будущим.

Как сообщает издание The Times, испанец дал понять, что хочет продлить свое пребывание в Манчестер Сити.

Вероятнее всего, Пеп подпишет новый контракт с «горожанами», но он будет лишь на один сезон продолжительнее текущего, который истекает летом 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола хочет поработать на уровне сборных.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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