Талант Барселоны высказался о возвращении на поле после почти годичного отсутствия

Полузащитник каталонской Барселоны Гави высказался о своем возвращении на поле после разрыва крестообразных связок.

По словам испанского хавбека, он мечтал об этом дне на протяжении месяцев.

"Я очень рад вернуться после стольких лет, я мечтал об этом моменте месяцами.

Хуже всего было то, что я не мог быть с командой, было очень трудно наблюдать за играми извне", - сказал Гави в комментарии телеканлу Movistar.

Стоит сказать, что Гави получил разрыв крестообразных связок в ноябре прошлого года в матче за сборную Испании и пропустил из-за травмы 332 дня.

Напомним, Барселона разгромила Севилью в первом матче 20-летнего испанца после возвращения...

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