Лидер МЮ заморозил строительство дома мечты – не хватает средств

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд не может осуществить свои планы по постройке дома мечты. Пишет The Sun.

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Местные жители говорят, что работы над строительством прекращены, а участок регулярно резвится.

Он имел целью построить дом с пятью спальнями с крытым бассейном, растительной комнатой, игровой комнатой и зоной для отдыха. В планах архитектора предусмотрено место для открытого бассейна и развлекательной зоны.

Раньше там было поле для гольфа на 9 лунок, прощадью в 63 акра.

Источник: The Sun

Отмечается, что это привело к опасениям, что проект может стать денежной ямой даже для футболиста, зарабатывающего 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

По информации источника, конструкция вроде бы выглядит завершенной, но внутри нужно сделать очень много работы.Сады должны быть полностью озеленены, а ориентировочная стоимость ухода за тем, что было полем для гольфа, составляет по меньшей мере 150 000 фунтов стерлингов в год.

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