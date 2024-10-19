iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Проект нового стадиона Манчестер Юнайтед оценивают в огромную сумму

При этом все еще неизвестно, где его строить и откуда брать деньги.
Сегодня, 13:59
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Стоимость нового стадиона Манчестер Юнайтед может перевалить за 2 млрд фунтов, пишет ESPN.

Напомним, Рэтклифф хочет построить для клуба новую арену вместительностью около 100 тысяч человек. Однако все еще неизвестна судьба Олд Траффорд.

Сейчас рабочая группа под руководством Гари Невилла и лорда Коу оценивает варианты. Либо снести старую арену и построить новую на ее месте, или же просто перестроить Олд Траффорд.

Ожидается, что решение будет принято уже до конца года, однако стоимость проекта оценивают в минимум 2 млрд фунтов. При чем, откуда брать финансирование тоже пока неизвестно.

Сам Рэтклифф настаивает на том, чтобы построить новую арену на месте Олд Траффорд. При этом клуб заверил болельщиков, что решение не будет принято без их одобрения.

Ранее также сообщалось, что лидер МЮ хотел покинуть клуб летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Лидер МЮ хотел покинуть клуб летом Лидер МЮ хотел покинуть клуб летом
Два игрока Манчестер Юнайтед пропустят несколько недель Два игрока Манчестер Юнайтед пропустят несколько недель
Экс-чемпион UFC получил именную футболку от Манчестер Юнайтед Экс-чемпион UFC получил именную футболку от Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед начал переговоры с экс-тренером Боруссии Дортмунд Манчестер Юнайтед начал переговоры с экс-тренером Боруссии Дортмунд
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Украина15:45
Федор - о молодежной сборной Украины: Есть определенное разочарование
Украина15:40
Александрия одержала минимальную победу над Ворсклой
Легкая атлетика14:55
Шевчук установила рекорд Украины по спортивной ходьбе
Теннис14:55
Определились все потенциальные соперницы Людмилы Киченок на Итоговом турнире WTA
Европа14:40
Звезда футбола украл футболку у фаната, попросившего автограф
Формула 114:22
Ферстаппен: Риккардо заслуживал лучшего прощания
14:10
Экстра-лига по футзалу: Aurora додавила МСК Харьков, Энергия и Ураган сыграли вничью
Европа13:59
Проект нового стадиона Манчестер Юнайтед оценивают в огромную сумму
Бокс13:50
Обидчик украинца назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Европа13:22
Варан получил должность в своем последнем клубе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK