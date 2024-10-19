Проект нового стадиона Манчестер Юнайтед оценивают в огромную сумму

При этом все еще неизвестно, где его строить и откуда брать деньги.

Стоимость нового стадиона Манчестер Юнайтед может перевалить за 2 млрд фунтов, пишет ESPN.

Напомним, Рэтклифф хочет построить для клуба новую арену вместительностью около 100 тысяч человек. Однако все еще неизвестна судьба Олд Траффорд.

Сейчас рабочая группа под руководством Гари Невилла и лорда Коу оценивает варианты. Либо снести старую арену и построить новую на ее месте, или же просто перестроить Олд Траффорд.

Ожидается, что решение будет принято уже до конца года, однако стоимость проекта оценивают в минимум 2 млрд фунтов. При чем, откуда брать финансирование тоже пока неизвестно.

Сам Рэтклифф настаивает на том, чтобы построить новую арену на месте Олд Траффорд. При этом клуб заверил болельщиков, что решение не будет принято без их одобрения.

Ранее также сообщалось, что лидер МЮ хотел покинуть клуб летом.

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