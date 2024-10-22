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Манчестер Юнайтед вел переговоры с представителями Хави

Экс-рулевой Барселоны все еще рассматривается в качестве потенциальной замены Эрику тен Хагу.
Сегодня, 19:42
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Манчестер Юнайтед в поисках возможного преемника Эрика тен Хага обращался к неожиданной кандидатуре.

Как сообщает журналист Daily Mail Крис Уиллер, посредники со стороны манкунианцев дважды встречались с Хави, чтобы обсудить его возможное назначение на пост главного тренера.

Отмечается, что испанский специалист до сих пор является серьезной кандидатурой, которая рассматривается боссами "красных дьяволов".

Стоит сказать, что Манчестер Юнайтед придется поспорить за экс-тренера Барселоны с Катарской футбольной ассоциацией, которая видит его следующим тренером сборной .

Напомним, за время своей тренерской карьеры испанец поработал с катарским Аль-Саддом и Барселоной. После ухода из стана каталонцев он является свободным агентом.

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