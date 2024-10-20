Хави может получить работу в одной из азиатских сборных
Катарская футбольная ассоциация хочет назначить испанца главным тренером национальной команды.
Испанец Хави Эрнандес может вернуться к тренерской работе в ближайшее время.
Как сообщает катарское издание Al Raya, Хави может получить должность главного тренера в сборной Катара по футболу.
Футбольные чиновники этой страны считают испанца приоритетным кандидатом на вакантный пост. Детали потенциальной сделки пока неизвестны.
Отметим, что для специалиста это будет не первая работа в этой стране, ведь начинал свою тренерскую карьеру в местном Ар-Рияде.
Напомним, ранее сообщалось, что Хави провел совместный ужин вместе с нынешним тренером Барселоны Ганси Фликом.
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