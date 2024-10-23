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Ньюкасл все же продлил контракт с проблемным вингером

Энтони Гордон останется в стане "сорок".
Сегодня, 10:50
Энтони Гордон / newcastleunited.com
Энтони Гордон / newcastleunited.com

Ньюкасл объявил о новом контракте Энтони Гордона.

Напомним, летом молодой англичанин мог оказаться в Ливерпуле. Доподлинно неизвестно, насколько далеко продвинулись переговоры, однако сам футболист был уверен в переходе.

Во время Евро-2024 Саутгейт даже не выпускал футболиста на поле, так как считал, что все его мысли заняты будущим переходом.

Однако трансфер не состоялся, и Гордон остался в Ньюкасле. И лишь сейчас игрок и клуб договорились о новом контракте, чьи детали не разглашаются.

В текущем сезоне Энтони Гордон провел 10 матчей, в которых отличился лишь двумя голами.

Ранее также звезда АПЛ признался, что свободное время проводит за видеоиграми.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл

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