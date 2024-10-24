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Звезда Манчестер Юнайтед попросил клуб продать его

Маркус Рэшфорд желает сменить обстановку.
Сегодня, 14:14
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд намерен сменить клубную прописку.

Как сообщает издание El Nacional, англичанин оповестил манкунианцев о своем желании покинуть коллектив. Речь идет о возможном уходе летом следующего года.

В услугах футболиста заинтересованы Астон Вилла и Марсель, однако, лидирует в гонке за игрока Наполи, который в начале этого сезона уже усилился экс-партнером Рэшфорда Скоттом Мактоминеем.

Стоит отметить, что детали потенциального ухода Маркуса из стана "красных дьяволов" пока остаются неизвестными.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что новичок МЮ может покинуть клуб уже зимой.

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