Звезда Манчестер Юнайтед попросил клуб продать его

Вингер Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд намерен сменить клубную прописку.

Как сообщает издание El Nacional, англичанин оповестил манкунианцев о своем желании покинуть коллектив. Речь идет о возможном уходе летом следующего года.

В услугах футболиста заинтересованы Астон Вилла и Марсель, однако, лидирует в гонке за игрока Наполи, который в начале этого сезона уже усилился экс-партнером Рэшфорда Скоттом Мактоминеем.

Стоит отметить, что детали потенциального ухода Маркуса из стана "красных дьяволов" пока остаются неизвестными.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что новичок МЮ может покинуть клуб уже зимой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!