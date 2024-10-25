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Легенда итальянского футбола изменил своей возлюбленной с журналисткой на 16 лет моложе его

Франческо Тотти уже не впервые поступает так со своей второй половинкой.
Вчера, 23:59
Франческо Тотти / Getty Images
Франческо Тотти / Getty Images

Легендарный итальянский экс-футболист Франческо Тотти попал в громкий скандал.

Как сообщает газета Gente, "император" изменил своей девушке Наоми со спортивной журналисткой Марией Луизой Якобелли.

Журналисты этого издания сфотографировали Франческо на мотоцикле во время его встречи с девушкой. 48-летний итальянец приехал на мотоцикле, хотел обмануть паппарацци, оставив свою машину далеко от дома Якобелли.

Представители газеты связались с Марией Луизой, чтобы спросить ее знает ли она Тотти и встречается ли с ним. Девушка подтвердила связь с бывшим игроком.

Примечательно, что легенда итальянского футбола не впервые изменяет девушке, с которой находится в отношениях. Ранее он изменял своей жене Илари Бьязи с выше упомянутой флористкой Наоми.

Стоит также отметить, что новоиспеченная любовница младше Франческо на 16 лет.

Напомним, несколькими днями ранее Тотти заявил, что ему предлагали возобновить карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франческо Тотти

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