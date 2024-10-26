iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Я хочу стать первым": Александер-Арнольд рассказал о своей главной цели в карьере

У защитника Ливерпуля очень амбициозные планы.
Сегодня, 13:16
Трент Александер-Арнольд / Getty Images
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

За всю историю футбола только четыре защитника выигрывали Золотой мяч: Франц Беккенбауэр, Лотар Маттеус, Маттиас Заммер и Фабио Каннаваро.

К их числу настроен присоединиться правый защитник Ливерпуля Трент Александер Арнольд. При этом он уверен, что ему по силам стать первым в истории фулбеком, которому удалось выиграть главную индивидуальную награду в футболе.

"Моя главная цель? Я бы сказал, что выиграть Золотой мяч. Потому что я верю, что могу. Я хочу быть первым крайним защитником, которому это удалось", - приводит слова англичанина Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Трент Александер-Арнольд принял участие в 11 матчах Ливерпуля во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что церемония вручения Золотого мяча состоится в понедельник, 28 октября, в Париже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Золотой мяч Трент Александр-Арнольд

Статьи по теме

Единственный летний новичок Ливерпуля может уйти в аренду Единственный летний новичок Ливерпуля может уйти в аренду
Ливерпуль стал лидером в гонке за одного из главных открытий этого сезона в топ-5 чемпионатах Ливерпуль стал лидером в гонке за одного из главных открытий этого сезона в топ-5 чемпионатах
Слот установил рекорд по лучшему старту среди всех тренеров, работавших в элитном дивизионе Англии Слот установил рекорд по лучшему старту среди всех тренеров, работавших в элитном дивизионе Англии
"Трофеи более приятные": Тренер Ливерпуля высказался о своем рекордном старте "Трофеи более приятные": Тренер Ливерпуля высказался о своем рекордном старте
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча
Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

НБА15:31
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: постер Янниса через Вучевича возглавил рейтинг
Формула 115:27
Ред Булл пытается переманить молодого таланта из Уильямс
Украина15:06
УПЛ: Ингулец не остановил Александрию, Кривбасс - ЛНЗ, Карпаты - Оболонь
Украина15:00
Александрия обыграла Ингулец и снова вышла на первое место в УПЛ
14:54
Экстра-лига по футзалу: Кардинал-Ровно и Athletic Futsal сыграли вничью, Aurora разгромилу Сухую Балку, победа Урагана
НБА14:36
"Он не хочет стать чемпионом": Шакил О'Нил раскритиковал Эмбиида
Бокс14:35
Бывший чемпион мира предсказал будущее Джошуа после поражения от Дюбуа
Европа14:10
"Сделаем все": Довбик назвал задачу Ромы на сезон
Украина13:57
"Это талантище": Вернидуб назвал имя своего экс-подопечного, который заиграл бы в Динамо или Шахтере
Европа13:50
"Как в реальной жизни, но на компьютере": Футболист клуба АПЛ тренируется стать пилотом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK