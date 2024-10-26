"Я хочу стать первым": Александер-Арнольд рассказал о своей главной цели в карьере

За всю историю футбола только четыре защитника выигрывали Золотой мяч: Франц Беккенбауэр, Лотар Маттеус, Маттиас Заммер и Фабио Каннаваро.

К их числу настроен присоединиться правый защитник Ливерпуля Трент Александер Арнольд. При этом он уверен, что ему по силам стать первым в истории фулбеком, которому удалось выиграть главную индивидуальную награду в футболе.

"Моя главная цель? Я бы сказал, что выиграть Золотой мяч. Потому что я верю, что могу. Я хочу быть первым крайним защитником, которому это удалось", - приводит слова англичанина Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Трент Александер-Арнольд принял участие в 11 матчах Ливерпуля во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что церемония вручения Золотого мяча состоится в понедельник, 28 октября, в Париже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!