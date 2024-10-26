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Лунин - в старте на Эль-Класико

Украинца ожидает сверхважный поединок.
Сегодня, 20:21
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках 11 тура Ла Лиги нас ожидает вывеска Реал против Барселоны.

На поединок против каталонцев из-за травмы Тибо Куртуа выйдет Андрей Лунин. Также поединок пропускает Родриго, вместо которого в старте на правом фланге атаки будет играть Федерико Вальверде.

Читай также: Реал - Барселона: прогноз на Эль Класико

Реал: Лунин - Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди - Чуамени, Камавинга, Беллингем - Вальверде, Мбаппе, Винисиус Жуниор

Запасные: Фран Гонсалес, Сержио Местро, Модрич, Арда Гюлер, Эндрик, Вальехо, Дани Себальос, Фран Гарсия, Браим Диаз

Барселона: Иньяки Пенья; Кунде, Кубарси, Иниго Мартинес, Бальде; Касадо, Педри, Фермин; Рафинья, Левандовски, Ламин Ямал.

Запасные: Гави, Фати, Торре, Пау Виктор, Ольмо, Де Йонг, Щенсны, Кохен, Форт, Херард Мартин, Серхио Домингес

Матч Реал - Барселона стартует в 22:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Андрей Лунин Эль-Класико

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