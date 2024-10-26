Гол Бету спас Эвертон от поражения в домашнем матче

Виталий Миколенко снова остался без результативных действий.

В субботу, 26 октября, Эвертон принимал дома Фулхэм в рамках девятого тура АПЛ. Виталий Миколенко вышел в стартовом составе.

Команда начали матч в очень плотной борьбе, игроки не стеснялись грубых фолов, а потому первые моменты началась лишь после середины первого тайма. Траоре, Хименес и Гуйе имели свои классные моменты.

А Доминик Кальверт-Льюин даже забил гол, который арбитр отменил после просмотра ВАР. Первый тайм так и завершился нулями.

Во втором тайме картина матча не именилась, разве что моменты пропали из игры вовсе. В какой-то момент Ивоби решил пальнуть из-за пределов штрафной, и Пикфорд не смог справиться с ударом. 0:1.

И уже в компенсированное арбитром время вышедший на замену Бету спас команду Шона Дайча от поражения на домашней арене.

Статистика матча Эвертон - Фулхэм 9-го тура АПЛ

Эвертон - Фулхэм 1:1

Гол: Бету, 90+5 - Ивоби, 61

Ожидаемые голы (xG): 0,79 - 1.30

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 10 - 14

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 8 - 8

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