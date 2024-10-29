"Вслед за тен Хагом": Манчестер Юнайтед зимой отпустит своего вингера зимой

Антони также указали на выход.

Манчестер Юнайтед намерен продать Антони, утверждает talkSport.

По информации издания, вслед за увольнением Эрика тен Хага клуб сообщил бразильцу, что тот волен покинуть МЮ уже зимой.

Напомним, Антони приобрели за 95 млн евро, он провел за клуб 87 матчей, в которых отличился 12-ю голами.

Сейчас известно об интересе к футболисту со стороны Аякса и Фламенго, однако обоим клубам будет сложно совершить сделку, так как МЮ попытаются отбить максимум вложенных в бразильца средств.

Ранее также сообщалось, что летом вновь развернется борьба за форварда Спортинга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!