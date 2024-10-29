Манчестер Юнайтед намерен назначить нового тренера к матчу с Челси

Уже сегодня клуб попробует закрыть сделку по Рубену Амориму.

Уже сегодня Манчестер Юнайтед намерен закрыть сделку по Рубену Амориму, утверждает A Bola.

Вечером, 29 октября, Спортинг сыграет с Насьоналем в Кубке Португалии. Ожидается, что это будет последняя игра для Аморима.

Манчестер Юнайтед отправил в Лиссабон троих сотрудников, которые должны будут оформить сделку по переходу тренера сразу же после матча.

Руководство английского клуба хочет, чтобы Аморим стоял во главе клубе в матче против Челси, который состоится 3 октября.

Некоторые СМИ утверждают, что уже завтра португальский специалист может приехать в Англию.

Ранее также руководство МЮ указало на дверь своему вингеру.

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