Манчестер Юнайтед намерен назначить нового тренера к матчу с Челси
Уже сегодня клуб попробует закрыть сделку по Рубену Амориму.
Уже сегодня Манчестер Юнайтед намерен закрыть сделку по Рубену Амориму, утверждает A Bola.
Вечером, 29 октября, Спортинг сыграет с Насьоналем в Кубке Португалии. Ожидается, что это будет последняя игра для Аморима.
Манчестер Юнайтед отправил в Лиссабон троих сотрудников, которые должны будут оформить сделку по переходу тренера сразу же после матча.
Руководство английского клуба хочет, чтобы Аморим стоял во главе клубе в матче против Челси, который состоится 3 октября.
Некоторые СМИ утверждают, что уже завтра португальский специалист может приехать в Англию.
Ранее также руководство МЮ указало на дверь своему вингеру.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!