iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед намерен назначить нового тренера к матчу с Челси

Уже сегодня клуб попробует закрыть сделку по Рубену Амориму.
Сегодня, 14:47
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Уже сегодня Манчестер Юнайтед намерен закрыть сделку по Рубену Амориму, утверждает A Bola.

Вечером, 29 октября, Спортинг сыграет с Насьоналем в Кубке Португалии. Ожидается, что это будет последняя игра для Аморима.

Манчестер Юнайтед отправил в Лиссабон троих сотрудников, которые должны будут оформить сделку по переходу тренера сразу же после матча.

Руководство английского клуба хочет, чтобы Аморим стоял во главе клубе в матче против Челси, который состоится 3 октября. 

Некоторые СМИ утверждают, что уже завтра португальский специалист может приехать в Англию.

Ранее также руководство МЮ указало на дверь своему вингеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед возглавит тренер, который летом мог оказаться в других топ-клубах АПЛ Манчестер Юнайтед возглавит тренер, который летом мог оказаться в других топ-клубах АПЛ
"Вслед за тен Хагом": Манчестер Юнайтед зимой отпустит своего вингера зимой "Вслед за тен Хагом": Манчестер Юнайтед зимой отпустит своего вингера зимой
Манчестер Юнайтед согласовал контракт с новым тренером Манчестер Юнайтед согласовал контракт с новым тренером
Тренер Спортинга готов принять предложение возглавить Манчестер Юнайтед Тренер Спортинга готов принять предложение возглавить Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа18:29
Тренер Ромы подрался с одним из игроков в перерыве последнего матча - источник
Европа18:29
"Несколько лет назад мы никогда бы не могли подумать": Гвардиола - о Золотом мяче Родри
Бокс17:58
Брат Фьюри назвал ключ к успеху в реванше с Усиком
Европа17:44
Манчестер Юнайтед возглавит тренер, который летом мог оказаться в других топ-клубах АПЛ
Европа17:24
Тренер Ливерпуля высказался об увольнении тен Гага
Европа17:22
"Поехали": Малиновский приступил к работе в зале после тяжелой травмы
16:54
Национальная сборная по футзалу получила признание за полученную бронзу
Европа16:50
Гвардиола отреагировал на отставку Тен Хага из Манчестер Юнайтед
Бокс16:40
Промоутер Фьюри рассказал, что ему нужно изменить для победы над Усиком
Европа16:20
Мудрик встретился с сыном легендарного футболиста
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK