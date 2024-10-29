Милан - Наполи: Обзор и результат матча чемпионата Италии 29.10.2024
В рамках 10 тура Серии А Милан на своем поле принял Наполи.
«Партенопейцы» оказались не очень дружелюбными гостями и уже на первых минутах огорчили хозяев, открыв счет в матче. Автором гола стал Ромелу Лукаку.
Несмотря на быстрый гол одной из команд в первой 45-минутке игра была относительно равной, опасных моментов не возникало ни у одной из команд до 43-й минуты, когда «россонери» пропустили снова. На этот раз в ворота Майка Меньяна отличился Хвича Кварацхелия.
Сразу после перерыва коллектив Пауло Фонсеки мог сокращать отставание, ведь Альваро Морате удалось забить Алексу Мерету, но из-за положения вне игры это взятие ворот отменили.
Далее игра проходила по тому же сценарию, что и в первом тайме с той лишь разницей, что во втором тайме подопечные Антонио Конте не отличались.
Статистика матча Серии А Милан - Наполи
Милан - Наполи 0:2
Голы: Лукаку, 5, Кварацхелия, 43
xG: 0.66 - 1.13
Удары: 13 - 9
Удары в створ ворот: 5 - 4
Владение мячом: 61% - 39%
Милан: Меньян - Роял (Леау, 62), Тиав, Павлович, Терраччано - Фофана, Муса - Чуквезе, -, Окафор (Пулишич, 61) - Мората
Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера (Фолоруншо, 90) - Замбо-Ангисса, Гилмор (Дзербин, 90), Мактоминей - Политано (Маццоки, 69), Лукаку (Симеоне, 78), Кварацхелия (Нерес, 77)
Предупреждения: Оливера
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