Аморим назвал игроков, которые должны покинуть Манчестер Юнайтед

Потенциальный новый тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим уже планирует перестройку команды.

Как утверджает teamtalk, португальский специалист уже составил список игроков, от которых нужно избавиться, и список тех, кого приобрести.

Первыми в очереди на выход находятся Каземиро и Антони, и здесь клуб согласен, что бразильцы не показывают игру, соответствующую своим зарплатам.

Также Амориму не нужны Виктор Линделеф и Кристиан Эриксен, однако у обоих заканчиваются контракты летом, и они все равно покидали бы клуб.

А вот с подписаниями интересней. Как утверждает издание, Аморим хочет видеть сразу троих своих игроков - Гонсало Инасиу, Педру Гонсалвеша и Маркуса Эдвардса.

Ранее также сообщалось, что Спортинг выдвинул МЮ новое условие.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!