iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аморим назвал игроков, которые должны покинуть Манчестер Юнайтед

Четыре футболиста точно уйдут из клуба.
Сегодня, 19:25
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Потенциальный новый тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим уже планирует перестройку команды.

Как утверджает teamtalk, португальский специалист уже составил список игроков, от которых нужно избавиться, и список тех, кого приобрести.

Первыми в очереди на выход находятся Каземиро и Антони, и здесь клуб согласен, что бразильцы не показывают игру, соответствующую своим зарплатам.

Также Амориму не нужны Виктор Линделеф и Кристиан Эриксен, однако у обоих заканчиваются контракты летом, и они все равно покидали бы клуб.

А вот с подписаниями интересней. Как утверждает издание, Аморим хочет видеть сразу троих своих игроков - Гонсало Инасиу, Педру Гонсалвеша и Маркуса Эдвардса.

Ранее также сообщалось, что Спортинг выдвинул МЮ новое условие.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

У Спортинга есть одно условие, при котором он сразу же отпустит Аморима в Манчестер Юнайтед У Спортинга есть одно условие, при котором он сразу же отпустит Аморима в Манчестер Юнайтед
Ван Нистелрой: Огромная честь тренировать Манчестер Юнайтед, даже на временной основе Ван Нистелрой: Огромная честь тренировать Манчестер Юнайтед, даже на временной основе
Манчестер Юнайтед возглавит тренер, который летом мог оказаться в других топ-клубах АПЛ Манчестер Юнайтед возглавит тренер, который летом мог оказаться в других топ-клубах АПЛ
Манчестер Юнайтед намерен назначить нового тренера к матчу с Челси Манчестер Юнайтед намерен назначить нового тренера к матчу с Челси
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:37
Зинченко и Мудрик попали в стартовые составы своих команд
Европа21:05
"Мне очень стыдно": голливудская звезда раскритиковал Реал за бойкот Золотого мяча
Еврокубки20:59
Днепр завершил выступления в группе Кубка Европы ФИБА разгромным поражением
Киберспорт20:57
BLAST Premier World Final 2024: поражения NaVi и FaZe, Spirit и G2 сыграют в верхней сетке
Украина20:33
Верес в большинстве выбил Оболонь из Кубка Украины
Украина20:15
Кубок Украины: Динамо в овертайме победило Ворсклу, Полесье выбило Кривбасс, Шахтер прошел Зарю
Украина19:58
Шахтер выбил Зарю из Кубка Украины, одержав минимальную победу
Украина19:36
"Сознательно сделали ротацию": Шовковский проанализировал победу над Ворсклой в Кубке Украины
Европа19:25
Аморим назвал игроков, которые должны покинуть Манчестер Юнайтед
Бокс18:58
"Резких изменений не нужно": Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK