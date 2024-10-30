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Реал определил альтернативу звезде Ливерпуля

Но подписать Педро Порро будет так же непросто.
Вчера, 22:05
Педро Порро / Getty Images
Педро Порро / Getty Images

Мадридский Реал внимательно следит за защитником Тоттенхэма Педро Порро, утверждает AS.

Испанский футболист расценивается Реалом, как альтернатива Тренту Александру-Арнольду, если тот все же перейдет в клуб свободным агентом.

Однако подписать Порро будет непросто. Во-первых, испанец рассматривается Постекоглу как ключевой игрок стартового состава.

А во-вторых, контракт Порро рассчитан до 2028 года, и в случае продажи Тоттенхэм может затребовать не менее 45 млн евро.

Ранее также голливудская звезда раскритиковал Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Реал Мадрид

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