Реал определил альтернативу звезде Ливерпуля
Но подписать Педро Порро будет так же непросто.
Мадридский Реал внимательно следит за защитником Тоттенхэма Педро Порро, утверждает AS.
Испанский футболист расценивается Реалом, как альтернатива Тренту Александру-Арнольду, если тот все же перейдет в клуб свободным агентом.
Однако подписать Порро будет непросто. Во-первых, испанец рассматривается Постекоглу как ключевой игрок стартового состава.
А во-вторых, контракт Порро рассчитан до 2028 года, и в случае продажи Тоттенхэм может затребовать не менее 45 млн евро.
Ранее также голливудская звезда раскритиковал Реал.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!