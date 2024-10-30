"Мне очень стыдно": голливудская звезда раскритиковал Реал за бойкот Золотого мяча

Голливудский актер и известный болельщик мадридского Реала Вигго Мортенсен выступил с резкой критикой клуба.

Мортенсен остался недоволен бойкотом клуба церемонии вручения Золотого мяча после того, как они узнали, что Винисиус не получит награду.

Актер заявил, что неуважение к клубу следует из его собственной глупости, им не стоило поддерживать капризы бразильца.

"В Реале, узнав, что их избалованный мальчик не выиграет Золотой мяч, и увидев, что мальчик разозлился и расстроился, сказали, что их не уважают. И решение не ехать в Париж было принято, чтобы поддержать Винисиуса и его истеричную прихоть.

Проигрывать – это плохо и точка. Я фанат Реала, но я думаю, что если клуб не уважают в достаточной мере, то это вина клуба из-за глупости, неспортивного и высокомерного поведения. Всегда говорю: "Вперед Мадрид! Но мне очень стыдно", – приводит слова Мортенсена AS.

Ранее также Артем Довбик оценил свое участие в церемонии награждения.

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