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Один из лидеров Боруссии хочет покинуть клуб

Грегор Кобель хочет бороться за трофеи.
Сегодня, 22:22
Грегор Кобель / Getty Images
Грегор Кобель / Getty Images

Голкипер Боруссии Грегор Кобель хочет покинуть клуб, пишет Флориан Плеттенберг.

Швейцарец разочарован выступлениями команды, он хочет бороться за трофеи, а в Дортмунде не могут этого гарантировать.

Кобель готов форсировать свой уход уже летом, если ситуация в клубе не изменится.

Как пишет журналист, ведущие клубы АПЛ заинтересованы в Кобеле, тем более, что Боруссии придется продавать игрока по сниженной цене.

Трансфермаркт оценивает Кобеля в 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что в Интер Майами опровергли подписание Неймара.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Грегор Кобель

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