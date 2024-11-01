Один из лидеров Боруссии хочет покинуть клуб

Голкипер Боруссии Грегор Кобель хочет покинуть клуб, пишет Флориан Плеттенберг.

Швейцарец разочарован выступлениями команды, он хочет бороться за трофеи, а в Дортмунде не могут этого гарантировать.

Кобель готов форсировать свой уход уже летом, если ситуация в клубе не изменится.

Как пишет журналист, ведущие клубы АПЛ заинтересованы в Кобеле, тем более, что Боруссии придется продавать игрока по сниженной цене.

Трансфермаркт оценивает Кобеля в 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что в Интер Майами опровергли подписание Неймара.

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