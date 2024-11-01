Один из лидеров Боруссии хочет покинуть клуб
Грегор Кобель хочет бороться за трофеи.
Голкипер Боруссии Грегор Кобель хочет покинуть клуб, пишет Флориан Плеттенберг.
Швейцарец разочарован выступлениями команды, он хочет бороться за трофеи, а в Дортмунде не могут этого гарантировать.
Кобель готов форсировать свой уход уже летом, если ситуация в клубе не изменится.
Как пишет журналист, ведущие клубы АПЛ заинтересованы в Кобеле, тем более, что Боруссии придется продавать игрока по сниженной цене.
Трансфермаркт оценивает Кобеля в 40 млн евро.
Ранее также сообщалось, что в Интер Майами опровергли подписание Неймара.
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