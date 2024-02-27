Голкипер Боруссии попал в сферу интересов ПСЖ

Парижане хотят видеть в своих рядах Кобеля.

Голкипер Грегор Кобель может стать новым вратарем ПСЖ. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Парижский клуб заинтересован в услугах 26-летнего голкипера Боруссии и уже начал переговоры с ним.

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Кобель, чей контракт с Дортмундом рассчитан до 2028 года, пока не принимает окончательного решения о своем будущем и не исключает возможность перехода во французский клуб.

Ранее интерес к футболисту также проявляли Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

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