iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Голкипер Боруссии попал в сферу интересов ПСЖ

Парижане хотят видеть в своих рядах Кобеля.
Сегодня, 15:21
Грегор Кобель / Getty Images
Грегор Кобель / Getty Images

Голкипер Грегор Кобель может стать новым вратарем ПСЖ. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Парижский клуб заинтересован в услугах 26-летнего голкипера Боруссии и уже начал переговоры с ним.

Читай также: Боруссия попросила Санчо надавить на МЮ

Кобель, чей контракт с Дортмундом рассчитан до 2028 года, пока не принимает окончательного решения о своем будущем и не исключает возможность перехода во французский клуб.

Ранее интерес к футболисту также проявляли Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Боруссия Дортмунд Грегор Кобель

Статьи по теме

Президент Франции не собирается вмешиваться в переход Мбаппе в Реал Президент Франции не собирается вмешиваться в переход Мбаппе в Реал
Руководство ПСЖ оценило работу Энрике Руководство ПСЖ оценило работу Энрике
Мбаппе уговорил руководство Реала подписать своего брата Мбаппе уговорил руководство Реала подписать своего брата
Лидер Наполи может заменить Мбаппе в ПСЖ Лидер Наполи может заменить Мбаппе в ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано
Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Другие страны16:24
Киберспортивный клуб легенды футбола принимает участие в играх будущего в рф
Европа16:20
Президент Ла Лиги отреагировал на критику судей на клубном канале Реала
Европа15:54
Президент Металлиста 1925 высказался о долгосрочных задачах клуба
ММА15:49
Ортега изъявил желание подраться с Топурией
Европа15:21
Голкипер Боруссии попал в сферу интересов ПСЖ
Европа15:14
Летний новичок Челси получил очередную травму
Теннис14:55
Калинина сыграет с чешкой в первом круге турнира в Остине
ММА14:51
Победитель боя Джонс - Миочич подерется с временным чемпионом в тяжелом весе
Европа14:45
Бавария определилась с заменой Дэвису, который перейдет в Реал
Европа14:22
Президент Франции не собирается вмешиваться в переход Мбаппе в Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK