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Ювентус спокойно разобрался с середняком Серии А на выезде

"Зебры" одолели Удинезе.
Сегодня, 21:08
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

В рамках 11 тура Серии А Ювентус на выезде встретился с Удинезе.

Хозяева пропустили дважды еще в первом тайме. Сначала их голкипер Мадукс Окое отправил мяч в свои ворота, а затем преимущество Ювентуса удвоил Николас Савона.

Во втором тайме игра немного выровнялась, но, коллектив Косты Руньяича не смог хотя бы сократить отставание в счете, а туринцам не нужно было их преимущество увеличивать, поэтому, во втором тайме зрители не увидели голов.

Сейчас Ювентус занимает третью строчку, имея 21 очко, а Удинезе идет на седьмой позиции, набрав 16 баллов.

Удинезе - Ювентус 0:2

Голы: Окое, 18 (автогол), Савона, 35

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