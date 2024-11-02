Ювентус спокойно разобрался с середняком Серии А на выезде
"Зебры" одолели Удинезе.
В рамках 11 тура Серии А Ювентус на выезде встретился с Удинезе.
Хозяева пропустили дважды еще в первом тайме. Сначала их голкипер Мадукс Окое отправил мяч в свои ворота, а затем преимущество Ювентуса удвоил Николас Савона.
Во втором тайме игра немного выровнялась, но, коллектив Косты Руньяича не смог хотя бы сократить отставание в счете, а туринцам не нужно было их преимущество увеличивать, поэтому, во втором тайме зрители не увидели голов.
Сейчас Ювентус занимает третью строчку, имея 21 очко, а Удинезе идет на седьмой позиции, набрав 16 баллов.
Удинезе - Ювентус 0:2
Голы: Окое, 18 (автогол), Савона, 35
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