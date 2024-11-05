Манчестер Юнайтед провел благотворительную акцию для тяжелобольных детей
Манчестер Юнайтед провел свою ежегодную акцию поддержки тяжелобольных детей.
Два раза в год клуб приглашает к себе в Каррингтон юных болельщиков, где они могут пообщаться с футболистами и посмотреть за их тренировками.
На встрече присутствовали все игроки первой команды, включая и капитана команды Бруну Фернандеша.
"Это действительно важно для детей. Мы знаем, как много это значит для них, если они будут иметь возможность встретиться с нами. Это лишь короткий миг, но он запомнится им надолго.
Если мы можем каким-то образом сделать их день немного лучше, то почему бы и нет? Всегда приятно слышать их истории и делать их хоть немного счастливыми, поэтому я рад, что сегодня я познакомился с ними, и им это понравилось", - сказал Бруну Фернандеш.
What a moment for Xavier 🥹— Manchester United (@ManUtd) November 5, 2024
❤️ @B_Fernandes8#MUFC || @MU_Foundation pic.twitter.com/HOjAYTG88r
Ранее также будущий тренер МЮ порассуждал о матче с Манчестер Сити.
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