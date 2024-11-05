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Манчестер Юнайтед провел благотворительную акцию для тяжелобольных детей

Дети смогли познакомиться лично со своими кумирами.
Сегодня, 20:05
Бруну Фернандеш / manutd.com
Бруну Фернандеш / manutd.com

Манчестер Юнайтед провел свою ежегодную акцию поддержки тяжелобольных детей.

Два раза в год клуб приглашает к себе в Каррингтон юных болельщиков, где они могут пообщаться с футболистами и посмотреть за их тренировками.

На встрече присутствовали все игроки первой команды, включая и капитана команды Бруну Фернандеша.

"Это действительно важно для детей. Мы знаем, как много это значит для них, если они будут иметь возможность встретиться с нами. Это лишь короткий миг, но он запомнится им надолго.

Если мы можем каким-то образом сделать их день немного лучше, то почему бы и нет? Всегда приятно слышать их истории и делать их хоть немного счастливыми, поэтому я рад, что сегодня я познакомился с ними, и им это понравилось", - сказал Бруну Фернандеш.

Ранее также будущий тренер МЮ порассуждал о матче с Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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