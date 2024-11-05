Глава PGMOL считает, что Вест Хэм не должен был пробивать пенальти в матче с МЮ

Независимая комиссия пришла к тому же выводу.

Глава PGMOL экс-арбитр АПЛ Говард Уэбб считает, что Вест Хэм не должен был получать пенальти в матче против Манчестер Юнайтед.

Напомним, в рамках 9-го тура АПЛ манкнианцы неожиданно уступили Вест Хэму, в следствие чего Эрик тен Хаг был уволен.

В том матче Маттейс де Лигт столкнулся с Денни Ингзом на 87-й минуте. Сначала судья матча Дэвид Кут не отреагировал на эпизод, однако после подсказки видеоассистента назначил пенальти.

На VAR в том матче работал Майкл Оливер, которого Уэбб и обвинил в ошибке, глава PGMOL уверен, что изначально Кут был прав.

Также мнение Уэбба поддержала и независимая комиссия по рассмотрению спорных эпизодов.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов купить защитника уже в январе.

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