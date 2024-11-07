Ван Нистелрой высказался о восстановлении от травмы многомиллионого летнего новичка МЮ

Лени Йоро пока далек от полноценного дебюта за манкунианцев.

Временный рулевой Манчестер Юнайтед Рууд ван Нистелрой высказался о восстановлении Лени Йоро от травмы полученной на предсезонной подготовке.

По словам И.О. Главного тренера манкунианцев, французский центрбек в ближайшие недели плавно будет получать больше нагрузки.

"Это важный момент для него - впервые вернуться к командным тренировкам».

Мы собираемся вернуть его частично в течение следующих недель и постараемся вернуть его на борт как можно скорее", - заявил голландец.

Отметим, что Йоро перешел в МЮ летом этого года за 60 миллионов евро, но из-за повреждения не играл в официальных матчах.

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