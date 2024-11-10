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Вслед за Луниным: Еще один голкипер записал на свой счет ассист

Давид де Хеа также отметился дебютным результативным действием.
Сегодня, 20:32
Давид де Хеа / Getty Images
Давид де Хеа / Getty Images

Голкипер Фиорентины Давид де Хеа повторил подвиг Андрея Лунина.

Напомним, что украинский вратарь в матче с Осасуной отметился ассистом на Винисиуса.

То же самое сделал Давид де Хеа в матче 12-го тура Серии А против Вероны. Полсе долгого паса испанца мяч получил Мойзе Кин, который и забил гол.

Отметим, что для испанца, как ранее и для украинца, этот ассист стал дебютным в карьере.

Ранее также капитан Манчестер Юнайтед провел юбилейный матч за манкунианцев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Давид Де Хеа

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