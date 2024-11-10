Капитан Манчестер Юнайтед проводит юбилейный матч за клуб

Сегодня, 10 ноября, Манчестер Юнайтед принимает Лестер на Олд Траффорд в рамках 11-го тура АПЛ.

Для капитана манкунианцев Бруну Фернандеша этот поединок стал юбилейным 250-м за клуб.

В честь такого соыбтия совладелец МЮ сэр Джим Рэтклифф вручил португальца памятную футболку непосредственно перед матчем.

Sir Jim Ratcliffe presents Bruno Fernandes with a frame to commemorate his 250th appearance for #mufc pic.twitter.com/ZoBv1TULRg — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) November 10, 2024

Напомним, что Фернандеш присоединился к манкунианцам в 2020 году, перейдя из Спортинга за 65 млн евро.

За 249 матчей Бруну забил 82 гола и отдал 72 передачи. На текущий момент Трансфермаркт оценивает 30-летнего португальца все в те же 65 млн евро.

Накануне также Ливерпуль закрепился на первой строчке АПЛ.

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