Интер - Наполи: обзор и результат матча чемпионата Италии 10.11.2024

В рамках центрального матча 12-го тура Серии А Интер встретился с Наполи.

Гости лучше начали поединок, хотя и не имели супер острых моментов. Наполи меньше владел мячом, но лучше действовал в атаке и это принесло воды. Счет открыл хавбек «партенопейцев» Скот Мактоминей.

Впрочем, еще до перерыва «нерадзурри» смогли отыграться. Автором гола, который сравнял счет в матче стал Хакан Чалханоглу.

Во втором тайме все выглядело так, будто Наполи устраивала ничья, а Интер хотел, но не мог вырвать победу, хотя у них для этого был невероятный шанс.

На 74-ой минуте Андре-Франк Замбо-Ангисса сфолил в собственной штрафной. 11-метровый решил исполнять вышеупомянутый Чалханоглу, но турецкий футболист не сумел оформить дубль.

Как следствие, два топовых клуба итальянского чемпионата сыграла вничью, которая не очень нужна им обоим.

Статистика матча Интер - Наполи

Интер - Наполи 1:1

Голы Чалханоглу, 43 - Мактоминей, 23

xG: 1.51 - 0.47

Удары: 13 - 4

Удары в створ ворот: 4 - 2

Владение мячом: 55% - 45%

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