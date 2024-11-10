iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал Сосьедад неожиданно прервал победную серию Барселоны

Баски дома обыграли каталонцев.
Вчера, 23:58
Getty Images
Getty Images

В рамках 13-го тура Ла Лиги Реал Сосьедад встретился с Барселоной.

Каталонцы, потеряв одного из лидеров, были не похожи сами на себя в первом тайме, создав минимум опасности у чужих ворот. Не работала и главная оборонительная фишка подопечных Ганси Флика - «офсайдная ловушка».

Зато Реал Сосьедад действовал прекрасно и в атаке, и в обороне.  Хотя открывать счет должна была именно Барса, но гол Роберта Левандовски отменили из-за минимального офсайда.

Поэтому, именно «ля Реал» в итоге отличился первым. Автором забитого мяча стал Шеральдо Беккер.

Во второй 45-минутке Барселона немного оживилась с выходом Дани Ольмо, но было заметно, что им все равно чего-то не хватает, а Реал Сосьедад продолжал раз за разом выбегать в контратаки, хотя уже и не так успешно.

Впрочем, «бело-синим» и не надо было действовать успешно в атаке, им важно было хорошо сыграть в обороне и это им удалось, поэтому, финальный свисток зафиксировал именно минимальную победу хозяев.

Реал Сосьедад - Барселона 1:0

Гол: Беккер, 34

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Сосьедад

Статьи по теме

Барселона провела самый результативный старт сезона в своей истории Барселона провела самый результативный старт сезона в своей истории
Барселона показала страшные последствия травмы своего игрока Барселона показала страшные последствия травмы своего игрока
Ман Сити определился с потенциальными заменами для Родри Ман Сити определился с потенциальными заменами для Родри
Манчестер Юнайтед готов выкупить у Барселоны "лишнего" игрока Манчестер Юнайтед готов выкупить у Барселоны "лишнего" игрока
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Полесье, Шахтер - Заря, Челси - Арсенал, Интер - Наполи, матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Атлетико, Ромы
просмотров
УПЛ: Верес примет Рух, Шахтер сыграет с Зарей, а Динамо - с Полесьем
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Бенфика с Трубиным разгромила Порту
Европа00:38
Рома может пригласить своего экстренера на замену Юричу
Вчера, 23:58
Европа23:58
Реал Сосьедад неожиданно прервал победную серию Барселоны
Европа23:42
Незабитый пенальти помешал Интеру победить Наполи
Европа22:59
Мареска: Мне приятно, что Челси находится в топ-3 АПЛ
Европа22:32
Экс-форвард сборной Франции объявил о завершении карьеры
Европа21:42
Жирона без Цыганкова наконец-то победила в матче Ла Лиги
Европа21:21
Ямаль получил повреждение в матче Лиги чемпионов
Европа20:36
Челси с Мудриком разошелся миром с Арсеналом без Зинченко
Европа20:32
Вслед за Луниным: Еще один голкипер записал на свой счет ассист
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK