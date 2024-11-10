Реал Сосьедад неожиданно прервал победную серию Барселоны
В рамках 13-го тура Ла Лиги Реал Сосьедад встретился с Барселоной.
Каталонцы, потеряв одного из лидеров, были не похожи сами на себя в первом тайме, создав минимум опасности у чужих ворот. Не работала и главная оборонительная фишка подопечных Ганси Флика - «офсайдная ловушка».
Зато Реал Сосьедад действовал прекрасно и в атаке, и в обороне. Хотя открывать счет должна была именно Барса, но гол Роберта Левандовски отменили из-за минимального офсайда.
Поэтому, именно «ля Реал» в итоге отличился первым. Автором забитого мяча стал Шеральдо Беккер.
Во второй 45-минутке Барселона немного оживилась с выходом Дани Ольмо, но было заметно, что им все равно чего-то не хватает, а Реал Сосьедад продолжал раз за разом выбегать в контратаки, хотя уже и не так успешно.
Впрочем, «бело-синим» и не надо было действовать успешно в атаке, им важно было хорошо сыграть в обороне и это им удалось, поэтому, финальный свисток зафиксировал именно минимальную победу хозяев.
Реал Сосьедад - Барселона 1:0
Гол: Беккер, 34
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