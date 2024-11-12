Ювентус понес очередную потерю в защите

Туринский Ювентус пострадал от потери в линии защиты.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, левый защитник «зебр» Хуан Кабаль, который также может сыграть в центре защиты, травмировался в расположении сборной Колумбии.

Обследование показало, что Кабаль повредил крестообразные связки в левом колене. Сейчас точно неизвестна степень повреждения, Хуан пройдет дополнительное обследование в стане своего клуба, чтобы определить ее.

Источник отмечает, что 23-летний игрок может пропустить остаток сезона.

Напомним, ранее Ювентус потерял до конца сезона лидера своей обороны.

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