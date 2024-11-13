Украинская бригада арбитров обслужит поединок Лиги наций

Украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным обслужит матч Лиги Наций.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Балакин будет выполнять функции главного арбитра на игре между Швецией и Словакией.

Помогать ему в качестве лайнсменов будут Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвертым рефери станет Виталий Романов.

Матч Швеция - Словакия состоится 16 ноября в 19:00.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская бригада арбитров в третий раз в истории обслужила матч Лиги чемпионов .

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