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Украинская бригада арбитров обслужит поединок Лиги наций

Николай Балакин получил назначение на матч международного значения.
Сегодня, 15:58
Николай Балакин / Getty Images
Николай Балакин / Getty Images

Украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным обслужит матч Лиги Наций.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Балакин будет выполнять функции главного арбитра на игре между Швецией и Словакией.

Помогать ему в качестве лайнсменов будут Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвертым рефери станет Виталий Романов.

Матч Швеция - Словакия состоится 16 ноября в 19:00.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская бригада арбитров в третий раз в истории обслужила матч Лиги чемпионов .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига наций Николай Балакин

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