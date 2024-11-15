iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Я не мог сдаться": Защитник МЮ, пропустивший больше года, высказался о восстановлении от травм

Тайрелл Маласия не привык падать духом.
Сегодня, 13:27
Тайрелл Маласия / Getty Images
Тайрелл Маласия / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласия, который недавно сыграл свой первый матч за 18 месяцев, высказался о процессе восстановления от травм, которые мешали ему выходить на поле.

По словам нидерландца, у него были мысли о том, что он устал от неудач, но он не мог позволить себе сдаться.

"Конечно, у меня были моменты, когда я думал: «О, я уже устал от этого».

Но я ни за что не смог бы сдаться. Это не моя система, это не в нашей семье», - заявил Маласия в интервью The Athletic.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Манчестер Юнайтед спас жизнь человеку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Тайрелл Маласия

Статьи по теме

Стало известно, когда Аморим начнет работу в Манчестер Юнайтед Стало известно, когда Аморим начнет работу в Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед готов обменять Антони на другого бразильца Манчестер Юнайтед готов обменять Антони на другого бразильца
Новый тренер Манчестер Юнайтед определил, кто будет ключевым игроком в его проекте Новый тренер Манчестер Юнайтед определил, кто будет ключевым игроком в его проекте
Лидер Манчестер Юнайтед спас жизнь человека во время полета на свою Родину Лидер Манчестер Юнайтед спас жизнь человека во время полета на свою Родину
Помочь журналистам

Видео

Мудрик и Судаков "загоняли" Реброва на тренировке
Мудрик и Судаков "загоняли" Реброва на тренировке

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Грузией в Лиге наций
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров

Последние новости

Украина17:15
Суперлига: Старый Луцк в концовке одолел Говерлу, Ровно сыграет с Киев-Баскет
Лига наций16:43
Ванат не сыграет против Грузии, Довбик может выйти на поле
Киберспорт16:26
Украина выиграла серебро чемпионата мира по PUBG Mobile и вошла в ТОП-8 с Mobile Legends
Украина15:55
Футболист по УПЛ оформил дубль в матче за сборную
Лига наций15:32
Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем с Грузией: видео онлайн-трансляция
15:02
Экстра-лига по футзалу: Энергия разбила Харьков, забив 13 голов
Европа15:00
Рикардо Куарежма и Криштиану Роналду играют за молодежную команду Спортинга
Европа14:56
Бывший "новый Месси" занялся инвестиционным бизнесом после завершения карьеры в 33 года
Европа14:31
Забарный может стать одноклубником Мудрика
Лига наций14:27
Мудрик и Судаков "загоняли" Реброва на тренировке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK