"Я не мог сдаться": Защитник МЮ, пропустивший больше года, высказался о восстановлении от травм
Тайрелл Маласия не привык падать духом.
Защитник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласия, который недавно сыграл свой первый матч за 18 месяцев, высказался о процессе восстановления от травм, которые мешали ему выходить на поле.
По словам нидерландца, у него были мысли о том, что он устал от неудач, но он не мог позволить себе сдаться.
"Конечно, у меня были моменты, когда я думал: «О, я уже устал от этого».
Но я ни за что не смог бы сдаться. Это не моя система, это не в нашей семье», - заявил Маласия в интервью The Athletic.
Напомним, ранее сообщалось, что лидер Манчестер Юнайтед спас жизнь человеку.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!