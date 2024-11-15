"Я не мог сдаться": Защитник МЮ, пропустивший больше года, высказался о восстановлении от травм

Защитник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласия, который недавно сыграл свой первый матч за 18 месяцев, высказался о процессе восстановления от травм, которые мешали ему выходить на поле.

По словам нидерландца, у него были мысли о том, что он устал от неудач, но он не мог позволить себе сдаться.

"Конечно, у меня были моменты, когда я думал: «О, я уже устал от этого».

Но я ни за что не смог бы сдаться. Это не моя система, это не в нашей семье», - заявил Маласия в интервью The Athletic.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Манчестер Юнайтед спас жизнь человеку.

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