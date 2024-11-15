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"Нынешний календарь - адский": Лидер Барселоны присоединился к лагерю игроков, критикующих количество матчей

Дани Ольмо тоже считает, что футболу нужны изменения.
Сегодня, 13:59
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Полузащитник каталонской Барселоны Дани Ольмо поделился мыслями о текущем положении дел в футболе в контексте количества матчей и перерыва между ними.

По словам испанца, необходимо пересмотреть расписание соревнований, ведь тело спортсменов имеет свои пределы.

"Нынешний календарь - адский. Ла Лига заканчивается 25 мая, финал четырех Лиги наций состоится с 4 по 8 июня, а клубный чемпионат мира начнется всего через неделю после этого.

Что тут можно сказать? Нужно пересмотреть его. Проводить столько матчей - это слишком. Отдыхать нужно. Проводить матчи каждые три дня - опасно. Мы отдаем все свои силы, но у тела есть свои пределы. Календарь нужно реформировать, он чрезмерный.

Влияет ли количество травм на частоту таких травм, как у Дани Карвахаля и Родри? Это то, что мы обсуждаем друг с другом. Как профессионалы, мы должны быть готовыми ко всему. Если раньше было 40-50 матчей за сезон, то сейчас их 70-80", - приводит слова Ольмо AS.

Напомним, ранее защитник сборной Франции высказался об угрозе забастовки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона дани ольмо

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