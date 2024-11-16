Матч между Грузией и Украиной могут перенести из-за погодных условий - журналист

Ливень в Батуми может помешать проведению поединка.

Аджарабет Арена, где должен состояться матч между Грузией и Украиной / Getty Images

В рамках 5-го тура Лиги Наций сборная Украины должна встретиться с Грузией.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, из-за неблагоприятных погодных условий поединок могут перенести на завтра, 17 ноября.

В Батуми, где должен пройти матч, идет сильный ливень, который влияет на состояние газона.

Решение о том, состоится ли игра будут принимать делегат и бригада арбитров непосредственно по прибытии на стадион. Они оценят насколько защитная пленка помогла спасти состояние газона.

На данный момент сборная Украины планово готовится к выезду из отеля и к встрече с грузинами соответственно. Пресс-служба УАФ не давала комментариев относительно возможного переноса матча.

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