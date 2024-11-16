Без неожиданностей: Сборная Украины объявила стартовый состав на матч с Грузией

Коллектив Сергея Реброва выйдет на поединок в лучшем сочетании.

В рамках 5-го тура Лиги наций Украина встретится с Грузией.

Пресс-служба УАФ поделилась составом, который Сергей Ребров выбрал на этот поединок. Украинский специалист решил не экспериментировать с 11-кой игроков, которые сыграют с первых минут.

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Бражко, Судаков, Шапаренко - Мудрик, Довбик, Зубков.

Запасные: Резник, Бущан, Сыч, Таловеров, Калюжный, Бондарь, Яремчук, Таловеров, Назаренко, Крыськив, Зинченко, Гуцуляк, Ярмолюк.

Сборная Грузии также объявила состав на данный матч. Неожиданно один из лидеров команды и герой Евро-2024 Жоржес Микаутадзе остался вне стартовой 11-ки, в запасе также, Гиорги Цитаишвили и Гиорги Гочолеишвили.

Грузия: Мамардашвили - Кверквелия, Кашия, Лочошвили - Какабадзе, Чакветадзе, Кочорашвили, Китеишвили, Шенгелия - Кварацхелия - Зивзивадзе

Запасные: Лориа, Гугешашвили, Давиташвили, Лобжанидзе, Гочолеишвили, Гвелисиани, Квеквескири, Каландадзе, Меквабишвили, Микаутадзе, Цитаишвили

На Isport будет доступна онлайн-трансляция матча Грузия - Украина.

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