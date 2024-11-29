Тренер Олимпиакоса высказался о жуткой травме Яремчука

Наставник греческого Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар поделился мыслями о травме Романа Яремчука в матче Лиги Европы.

По словам испанца, данное повреждение стало ударом для его коллектива.

"Это факт, что повреждение Яремчука стало для нас большой трагедией, потому что на тот момент мы имели количественное преимущество и пытались реализовать его как можно лучше, выпустив еще одного форварда.

Как только он появился, то сразу создал хорошую возможность, но преимущество было упущено с его повреждением. Игроки получают травмы в течение сезона, и независимо от того, насколько хорошая у вас глубина состава, этого всегда недостаточно. На скамейке запасных у нас не было другого форварда, который мог бы заменить его, как мы того хотели бы.

С таким графиком, вероятно, нам надо дать нашим исполнителям больше времени на восстановление, но мы не можем этого сделать, потому что промежуток между играми слишком мал», - резюмировал Мендилибар.

Отметим, что Яремчуку разбили нос менее чем через две минуты после его появления на поле.

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