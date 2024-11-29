Яремчук получил травму через полторы минуты после выхода на поле

Роман Яремчук получил неприятную травму в матче против ФКСБ.

Украинский форвард вышел на замену на 77-й минуте, а уже через примерно пару минут был вынужден покинуть поле.

Роман столкнулся головами с защитником Михаем Попеску и получил неприятное повреждение носа.

Врачи попытались остановить кровь, но в итоге украинец был вынужден покинуть поле.

Отметим, что матч ФКСБ - Олимпиакос завершился безголевой ничьей.

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