Аутсайдер Ла Лиги победил Барселону на выезде впервые более чем за 50 лет

Для Лас-Пальмаса этот матч запомнится.

В рамках 15-го тура Ла Лиги Барселона уступила Лас-Пальмасу 1:2.

Как сообщает Marca, каталонцы проиграли сопернику с канадских островов домашний матч впервые за последние 53 года. Последний раз это случилось в 1971.

Примечательно, что 19 сентября 1971 Барселона также проиграла «желтой субмарине» со счетом 1:2

Отметим, что аутсайдер Ла Лиги стал первым клубом, который не только победил «сине-гранатовых» в домашнем для них матче этого сезона, а вообще первым кто забил им.

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