iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аутсайдер Ла Лиги победил Барселону на выезде впервые более чем за 50 лет

Для Лас-Пальмаса этот матч запомнится.
Вчера, 23:44
Барселона - Лас-Пальмас / Getty Images
Барселона - Лас-Пальмас / Getty Images

В рамках 15-го тура Ла Лиги Барселона уступила Лас-Пальмасу 1:2.

Как сообщает Marca, каталонцы проиграли сопернику с канадских островов домашний матч впервые за последние 53 года. Последний раз это случилось в 1971.

Примечательно, что 19 сентября 1971 Барселона также проиграла «желтой субмарине» со счетом 1:2

Отметим, что аутсайдер Ла Лиги стал первым клубом, который не только победил «сине-гранатовых» в домашнем для них матче этого сезона, а вообще первым кто забил им.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига

Статьи по теме

Барселона потерпела неожиданное поражение от одного из аутсайдеров Ла Лиги Барселона потерпела неожиданное поражение от одного из аутсайдеров Ла Лиги
Цыганков из-за очередного повреждения оказался вне заявки Жироны на матч Цыганков из-за очередного повреждения оказался вне заявки Жироны на матч
Левандовски забил юбилейный гол в Лиге чемпионов Левандовски забил юбилейный гол в Лиге чемпионов
Легенда грузинского футбола присоединился к протестам против пророссийской власти Легенда грузинского футбола присоединился к протестам против пророссийской власти
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция выиграла одиночную смешанную эстафету в Контиолахти
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров

Последние новости

Европа00:54
Легенда грузинского футбола присоединился к протестам против пророссийской власти
Другие страны00:24
Ботафогу впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес, играя в финале турнира почти весь матч в меньшинстве
Вчера, 23:59
Европа23:59
ПСЖ не справился с аутсайдером Лиги 1
Европа23:44
Аутсайдер Ла Лиги победил Барселону на выезде впервые более чем за 50 лет
Европа22:57
Мудрик может перейти в клуб-участник Лиги чемпионов
Европа22:15
Лидер Баварии травмировался перед игрой с Шахтером
Формула 121:48
Гран-при Катара: Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис и Расселл - в тройке
Европа21:32
Боруссия Дортмунд не удержала победу над Баварией в центральном матче тура
Европа20:59
Тренер Барселоны высказался о поражении от аутсайдера Ла Лиги
Европа20:44
Динамо выразило соболезнования семье погибшего на войне отца голкипера Шахтера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK