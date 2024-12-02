Манчестер Юнайтед не намерен продавать новичка команды - журналист

Манчестер Юнайтед не намерен расставаться с Джошуа Зиркзе, утверждает Флориан Плеттенберг.

Журналист Sky Sport пишет, что слухи о скорой продаже или аренде нидерландского нападающего не соответствуеют истине.

Напомним, ранее ряд источников писали, что Зиркзе не нужен клубу, а потому игрок может быть продан или обменен на другого форварда. Также сообщалось, что и сам Джошуа хочет вернуться в Серию А.

Тем не менее утверждается, что клуб верит в потенциал Зиркзе и не считает его трансфер провальным. И также сам форвард доволен в Манчестере и намерен бороться за место в старте.

Накануне Зиркзе вышел в стартовом составе против Лестера и отметился дублем в ворота "лисов".

Ранее также сообщалось, что ПСЖ и Челси хотят обменяться форвардами.

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