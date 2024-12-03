Милан разгромил Сассуоло в Кубке Италии

Во вторник, 3 декабря, Милан принимал дома Сассуоло в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

Команда Фонсеки открыла счет уже на 9-й минуте матча, однако гол был отменен из-за вмешательства VAR. Однако это никак не повлияло на настрой хозяев, которые забили еще раз уже через две минуты. Отличился Сэмуэль Чуквуезе.

Еще через пять минут Рейндерс забил второй гол, добив мяч в ворота после опасного удара Леау. И в следующей же атаке Чуквуезе записал дубль на свой счет, а сразу после этого свой гол забил и Леау, уже на 23-й минуте доведя счет до разгромного.

Еще в первом тайме свой гол успели забить и гости, но так же стали жертвами VAR, так что на перерыв команды ушли при счете 4:0. Но, как оказалось, во втором тайме голов было не намного меньше.

Уже на 56-й минуте Давиде Калабрия забил пятый мяч, и лишь после него Сассуоло наконец забил свой гол престижа. А уже через пару минут Тэмми Абрахам поставил точку в матче, установив окончательный счет 6:1.

Статистика матча Милан - Сассуоло 1/8 финала Кубка Италии

Милан - Сассуоло 6:1

Голы: Чуквуезе, 12, 21, Рейндес, 17, Леау, 23, Калабрия, 56, Абрахам, 62 - Мулаттьери, 59

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 15 - 4

Удары в створ ворот: 8 - 3

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